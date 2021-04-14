"Динамо, скоріш за все, буде грати на контратаках, як і завжди проти Шахтаря, буде намагатися спіймати свій момент. Тим більше, що кияни такою тактикою вже неодноразово засмучували донеччан. А "гірники" будуть домінувати.

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Впевнений, що Шахтар буде битися, адже для нього перемога в цьому матчі – це останній шанс внести інтригу в чемпіонат. Навіть нічия, не кажучи вже про перемогу киян, фактично, поставить крапку щодо того, хто стане володарем золотих медалей. Лише у випадку перемоги у "гірників" можуть з’явитися якісь надії. Хоча це майже нереально. Прогноз на матч? Думаю, що Шахтар виграє. З перевагою в один м’яч", – зізнався Маркевич у коментарі FootBoom.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.

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