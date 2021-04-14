Шахтар – Динамо: Маркевич спрогнозував тактики команд та підсумковий результат Класичного
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився своїми очікуваннями від прийдешнього протистояння Динамо та Шахтаря.
"Динамо, скоріш за все, буде грати на контратаках, як і завжди проти Шахтаря, буде намагатися спіймати свій момент. Тим більше, що кияни такою тактикою вже неодноразово засмучували донеччан. А "гірники" будуть домінувати.
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Впевнений, що Шахтар буде битися, адже для нього перемога в цьому матчі – це останній шанс внести інтригу в чемпіонат. Навіть нічия, не кажучи вже про перемогу киян, фактично, поставить крапку щодо того, хто стане володарем золотих медалей. Лише у випадку перемоги у "гірників" можуть з’явитися якісь надії. Хоча це майже нереально. Прогноз на матч? Думаю, що Шахтар виграє. З перевагою в один м’яч", – зізнався Маркевич у коментарі FootBoom.
Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.
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