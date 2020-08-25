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Шахтар – Динамо: Луческу виділив головний фактор перемоги в Суперкубку України

25 серпня 23:40 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Луческу виділив головний фактор перемоги в Суперкубку України
Мірча Луческу / ФК Динамо

Наставник Динамо поділився емоціями від перемоги над Шахтарем та здобуття Суперкубка України-2020.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Хороша гра при дуже важкій погоді. Технічна команда грала проти організованої – як бачимо, виграла якраз більш організована. У Динамо були відсутні низка травмованих гравців, але ті, хто вийшов на поле, продемонстрували відмінну гру та самопожертву. Саме завдяки цьому ми перемогли.

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Фінал не грається, фінал виграється. Якщо ти не переміг, то це було б сумно. Хлопці добре підготувалися до гри. Ми детально проаналізували Шахтар і нам вдалося нейтралізувати їхні сильні сторони. Я бажаю удачі Шахтарю в Лізі чемпіонів. Всім українським командам потрібна удача в єврокубках.

Подальші плани Динамо? У травмованих гравців будуть два вихідних, після яких вони розпочнуть тренування. В інших – 4. Після цього починаємо готуватися до чемпіонату і Ліги чемпіонів", – розповів Луческу в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, для 75-річного румуна Суперкубок України став першим трофеєм з Динамо.

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Суперкубок України Шахтар Шахтар Динамо Динамо Головне Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо
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