Шахтар – Динамо: Луческу виділив головний фактор перемоги в Суперкубку України

"Хороша гра при дуже важкій погоді. Технічна команда грала проти організованої – як бачимо, виграла якраз більш організована. У Динамо були відсутні низка травмованих гравців, але ті, хто вийшов на поле, продемонстрували відмінну гру та самопожертву. Саме завдяки цьому ми перемогли.

Шахтар – Динамо: відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

Фінал не грається, фінал виграється. Якщо ти не переміг, то це було б сумно. Хлопці добре підготувалися до гри. Ми детально проаналізували Шахтар і нам вдалося нейтралізувати їхні сильні сторони. Я бажаю удачі Шахтарю в Лізі чемпіонів. Всім українським командам потрібна удача в єврокубках.

Подальші плани Динамо? У травмованих гравців будуть два вихідних, після яких вони розпочнуть тренування. В інших – 4. Після цього починаємо готуватися до чемпіонату і Ліги чемпіонів", – розповів Луческу в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, для 75-річного румуна Суперкубок України став першим трофеєм з Динамо.

Динамо переграло Шахтар у неймовірному матчі за Суперкубок України – заміни і ходи Луческу принесли перший трофей