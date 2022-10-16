"Шахтар заслужив на цю перемогу, яка відбулася на тлі наших неймовірних помилок. Шахтар виглядав свіжішим, грав на інших швидкостях. Ми не могли піднятися на цей рівень швидкості, поступалися в цьому компоненті супернику.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Гра була рівною до певного моменту, поки ми не проґавили суперника на кутовому, коли пропустили перший гол. Подібне повторилося під час іншого кутового і в епізоді, коли був призначений пенальті. Відсутність концентрації уваги під час стандартів дозволила супернику забити м'яч та заробити пенальті. Руслан – молодець, що витягнув цей м'яч.

Початок другого тайму був вдалим для нас, ми забили хороший гол, але відразу, буквально за хвилину, пропустили випад суперника. Судаков протягнув м'яч, Мудрик увірвався в середину... Це те, про що я казав, те, що він робить добре. Мало бути підстрахування партнерів. У першому таймі ми чудово справлялися з цими проходами Мудрика, а в другому не встежили, і він забив гол. Потім швидко сталося вилучення і третій м'яч, також на тлі наших помилок. Довгий пас, який мав прочитати і воротар, і захисники. Помилки призводять до голів, а голи приносять перемогу.

Усі ці помилки, за які нас покарав суперник, для мене неприпустимі. Незрозуміло, як Забарний міг так обробляти м'яч. Нічого небезпечного епізод не віщував, треба було зіграти просто, а він відпустив м'яч. Напевно, арбітри могли обмежитися і жовтою карткою, бо, здається, ще один наш гравець перебував трохи нижче. Але суперник використав свій шанс, і наш гравець був вилучений. Після другого голу Шахтар контролював хід матчу, а ми поспішали, метушилися, до того ж залишилися в меншості. Я не бачив впевненості у діях своїх підопічних.

Потрібно буде зробити якісь заміни. Завтра рано-вранці ми виїжджаємо до Києва. По приїзду потрібно варто буде спробувати награти свіжих гравців. Хоча в нас буде лише один тренувальний день на підготовку, оскільки ми не тренуємось, а лише катаємось.

Буяльського, Сидорчука та Циганкова я на два дні взагалі звільнив від тренувань. Окрім відновлювальних заходів відсутні й тренування, які мають підтримувати команду у добрих кондиціях. Сподіваюся, що до четверга хлопці відновляться. Можливо, будуть зміни у складі, у старті вийдуть свіжіші гравці. Зрозуміло, що Забарний точно не зіграє", – поділився Луческу на післяматчевій прес-конференції.

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