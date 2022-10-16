Шахтар – Динамо: Луческу – про причини поразки у Класичному, рішення щодо лідерів і питання до Монзуль
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився враженнями від матчу 7-го туру УПЛ проти Шахтаря.
"Шахтар заслужив на цю перемогу, яка відбулася на тлі наших неймовірних помилок. Шахтар виглядав свіжішим, грав на інших швидкостях. Ми не могли піднятися на цей рівень швидкості, поступалися в цьому компоненті супернику.
Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Гра була рівною до певного моменту, поки ми не проґавили суперника на кутовому, коли пропустили перший гол. Подібне повторилося під час іншого кутового і в епізоді, коли був призначений пенальті. Відсутність концентрації уваги під час стандартів дозволила супернику забити м'яч та заробити пенальті. Руслан – молодець, що витягнув цей м'яч.
Початок другого тайму був вдалим для нас, ми забили хороший гол, але відразу, буквально за хвилину, пропустили випад суперника. Судаков протягнув м'яч, Мудрик увірвався в середину... Це те, про що я казав, те, що він робить добре. Мало бути підстрахування партнерів. У першому таймі ми чудово справлялися з цими проходами Мудрика, а в другому не встежили, і він забив гол. Потім швидко сталося вилучення і третій м'яч, також на тлі наших помилок. Довгий пас, який мав прочитати і воротар, і захисники. Помилки призводять до голів, а голи приносять перемогу.
Усі ці помилки, за які нас покарав суперник, для мене неприпустимі. Незрозуміло, як Забарний міг так обробляти м'яч. Нічого небезпечного епізод не віщував, треба було зіграти просто, а він відпустив м'яч. Напевно, арбітри могли обмежитися і жовтою карткою, бо, здається, ще один наш гравець перебував трохи нижче. Але суперник використав свій шанс, і наш гравець був вилучений. Після другого голу Шахтар контролював хід матчу, а ми поспішали, метушилися, до того ж залишилися в меншості. Я не бачив впевненості у діях своїх підопічних.
Потрібно буде зробити якісь заміни. Завтра рано-вранці ми виїжджаємо до Києва. По приїзду потрібно варто буде спробувати награти свіжих гравців. Хоча в нас буде лише один тренувальний день на підготовку, оскільки ми не тренуємось, а лише катаємось.
Буяльського, Сидорчука та Циганкова я на два дні взагалі звільнив від тренувань. Окрім відновлювальних заходів відсутні й тренування, які мають підтримувати команду у добрих кондиціях. Сподіваюся, що до четверга хлопці відновляться. Можливо, будуть зміни у складі, у старті вийдуть свіжіші гравці. Зрозуміло, що Забарний точно не зіграє", – поділився Луческу на післяматчевій прес-конференції.
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