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Шахтар – Динамо: Леоненко дав оригінальне прізвисько одному з антигероїв поєдинку

08:52 507 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Леоненко дав оригінальне прізвисько одному з антигероїв поєдинку
Кадар зіграв не найкращий матч проти "гірників" / фото: ФК Шахтар

Екс-форвард киян Віктор Леоненко поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"У першому таймі Шахтаря ми не бачили, тому що кияни забили швидкий м'яч і почали руйнувати гру "гірників". Відновив паритет у матчі не Мораєс, а товариш з Угорщини.

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Дав йому прізвисько "пугач". Чому? У нього ж там татуювання сови на шиї. Це говорить про рівень. Винен мій друг – Хацкевич. Те ж саме було у Реброва з Антунешом. Скільки він тоді привіз?", – сказав Леоненко в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що Шахтар зрівняв рахунок у чвертьфінальному матчі Кубка України між Шахтарем та Динамо після грубої індивідальної помилки Тамаша Кадара.

До слова, за результатами жеребкування півфінальних пар Шахтар зіграє з СК Дніпро-1, а Зоря поміряється силами з Інгульцем.

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Відео гола Мораєса після обрізки Кадара:

Теги
Динамо Динамо Кубок України Віктор Леоненко Відеоновини Шахтар - Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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