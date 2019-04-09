Шахтар – Динамо: Леоненко дав оригінальне прізвисько одному з антигероїв поєдинку

Екс-форвард киян Віктор Леоненко поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

"У першому таймі Шахтаря ми не бачили, тому що кияни забили швидкий м'яч і почали руйнувати гру "гірників". Відновив паритет у матчі не Мораєс, а товариш з Угорщини.

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Дав йому прізвисько "пугач". Чому? У нього ж там татуювання сови на шиї. Це говорить про рівень. Винен мій друг – Хацкевич. Те ж саме було у Реброва з Антунешом. Скільки він тоді привіз?", – сказав Леоненко в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що Шахтар зрівняв рахунок у чвертьфінальному матчі Кубка України між Шахтарем та Динамо після грубої індивідальної помилки Тамаша Кадара.

До слова, за результатами жеребкування півфінальних пар Шахтар зіграє з СК Дніпро-1, а Зоря поміряється силами з Інгульцем.

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Відео гола Мораєса після обрізки Кадара: