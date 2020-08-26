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Шахтар – Динамо: Ковалець вказав на слабку ланку "гірників"

22:13 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Ковалець вказав на слабку ланку "гірників"
Шахтар – Динамо / Фото ФК Динамо

Наставник Чорноморця Сергій Ковалець у захваті від матчу Суперкубка України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Отримав справжнє задоволення від матчу. Це було справжнє Класичне. Обидва тренери, обидві команди дуже хотіли завоювати цей трофей. У підсумку виграли глядачі – матч вийшов дуже хорошим за напругою та інтригою.

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Мірча Луческу добре знає Шахтар, якість і можливості футболістів. Плюс він уважно вивчив останні поєдинки "гірників" у Лізі Європи. Розумів, що не можна залишати простір для швидких і технічних гравців донецької команди. У цьому матчі організація гри перемогла техніку. Динамо побудувало гру від оборони, зробивши ставку на швидкий вихід з оборони в атаку. І ще до перерви забило два м'ячі, які дали емоційний поштовх.

Що стосується Шахтаря, то проглядаються проблеми в захисті. Два м'ячі у ворота Андрія Пятова були забиті після ударів головою. Повинен бути баланс між обороною і атакою. "Гірники" відчувають проблеми у грі з організованими командами, які вміють закривати зони. Так було і з Інтером. Володіння м'ячем не дає переваги у забитих голах. У Шахтаря було багато прострілів і ударів, але не було реалізації", – цитує Ковальця Footboom.

Нагадаємо, Динамо під наставництвом Мірчі Луческу несподівано здолало Шахтар (3:1) у Суперкубку України, завоювавши цей трофей третій раз поспіль.

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Теги
Шахтар Шахтар Суперкубок України Шахтар - Динамо Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Сергій Сергій Ковалець
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