Шахтар – Динамо: Ковалець вказав на слабку ланку "гірників"

"Отримав справжнє задоволення від матчу. Це було справжнє Класичне. Обидва тренери, обидві команди дуже хотіли завоювати цей трофей. У підсумку виграли глядачі – матч вийшов дуже хорошим за напругою та інтригою.

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Мірча Луческу добре знає Шахтар, якість і можливості футболістів. Плюс він уважно вивчив останні поєдинки "гірників" у Лізі Європи. Розумів, що не можна залишати простір для швидких і технічних гравців донецької команди. У цьому матчі організація гри перемогла техніку. Динамо побудувало гру від оборони, зробивши ставку на швидкий вихід з оборони в атаку. І ще до перерви забило два м'ячі, які дали емоційний поштовх.

Що стосується Шахтаря, то проглядаються проблеми в захисті. Два м'ячі у ворота Андрія Пятова були забиті після ударів головою. Повинен бути баланс між обороною і атакою. "Гірники" відчувають проблеми у грі з організованими командами, які вміють закривати зони. Так було і з Інтером. Володіння м'ячем не дає переваги у забитих голах. У Шахтаря було багато прострілів і ударів, але не було реалізації", – цитує Ковальця Footboom.

Нагадаємо, Динамо під наставництвом Мірчі Луческу несподівано здолало Шахтар (3:1) у Суперкубку України, завоювавши цей трофей третій раз поспіль.

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