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Шахтар – Динамо: Коваленко розраховує на реванш за поразку в Кубку України

14:43 227 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Коваленко розраховує на реванш за поразку в Кубку України
Віктор Коваленко / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко серйозно налаштований на найближчий двобій проти Динамо в рамках 14-го туру УПЛ.

 

"Чи дивився гру проти Копенгагена? Так, дивився. Динамо швидко пропустило, але потім непогано реабілітувалось.

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Чи вистачить сил після матчу Ліги чемпіонів? Ми заради цього і живемо, щоб грати більше матчів. Тому, думаю, у всіх буде повно сил.

Перемога над Динамо означатиме чемпіонство? Я так не думаю, але нам точно буде спокійніше жити і грати.

Реванш за поразку в Кубку України? Сто відсотків. Ми програли Кубок, і тепер на нас чекає важлива зустріч, в якій потрібно реабілітуватися", – цитує Коваленка офіційний сайт клубу.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада, початок о 17:00. Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ "гірники" випереджають киян на 10 очок.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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