Шахтар – Динамо: команди визначились з кольорами форм, кияни вперше зіграють в New Balance

Шахтар та Динамо обрали кольори форм, у якій команди вийдуть на поле стадіону Чорноморець в матчі за Суперкубок-2018.

Перед поєдинком за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо відбулася традиційна передматчева нарада. Було визначено, що "гірники" зіграють у традиційній помаранчево-чорній формі, а "динамівці" – у білій, інформує офіційний сайт киян.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Голкіпери Шахтаря та Динамо гратимуть у темно-зеленому та салатовому кольорах відповідно. До слова, це буде перша гра Динамо у формі від нового технічного спонсора New Balance, представлення якої відбулось кілька днів тому.

Додамо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри. Повідомлялось, що на матчі очікується аншлаг.