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Шахтар – Динамо: команди визначились з формами на матч

15:18 585 Читать на русском
Шахтар – Динамо: команди визначились з формами на матч
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Шахтар та Динамо визначились, у яких кольорах команди проведуть матч 1/4 фіналу Кубка України.

 
Денис Гармаш 9’
9’ Денис Гармаш

На організаційній нараді вранці у день гри було затверджено, у формі яких кольорів команди проведуть матч. Динамівці гратимуть у білих футболках, синіх шортах та білих гетрах. "Гірники" проведуть зустріч у своїх традиційних помаранчово-чорних кольорах, інформує офіційний сайт Динамо.

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Додамо, що на матч Шахтар – Динамо продано більше 30 тисяч квитків. Стадіон Металіст в Харкові вміщує 38 633 глядачів.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 7 квітня, в Харкові на стадіоні Металіст. Початок – о 17:00.

Шахтар – Динамо: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Теги
Кубок України Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо
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