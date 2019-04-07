Шахтар – Динамо: команди визначились з формами на матч

Шахтар та Динамо визначились, у яких кольорах команди проведуть матч 1/4 фіналу Кубка України.

На організаційній нараді вранці у день гри було затверджено, у формі яких кольорів команди проведуть матч. Динамівці гратимуть у білих футболках, синіх шортах та білих гетрах. "Гірники" проведуть зустріч у своїх традиційних помаранчово-чорних кольорах, інформує офіційний сайт Динамо.

Шахтар – Динамо: Буяльський готовий зіграти проти "гірників"

Додамо, що на матч Шахтар – Динамо продано більше 30 тисяч квитків. Стадіон Металіст в Харкові вміщує 38 633 глядачів.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 7 квітня, в Харкові на стадіоні Металіст. Початок – о 17:00.

Шахтар – Динамо: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України