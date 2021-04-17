Стало відомо, в яких формах Динамо та Шахтар зіграють між собою у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Вже сьогодні, 17 квітня, на НСК Олімпійський Шахтар у рамках чергового туру чемпіонату України прийматиме Динамо.

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На передматчевій організаційній нараді, яка відбулася вранці в день гри, було затверджено, в яких комплектах форми проведуть матч команди.

Динамівці зіграють у домашній білій формі з синім горизонтальними смугами (голкіпер – у сірому комплекті), а "гірники" проведуть матч у помаранчевій екіпіровці (голкіпер – у блакитному).

Нагадаємо, Класичне стартує о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату Динамо випереджають Шахтар на 7 очок.

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