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Шахтар – Динамо: колишній хавбек збірної України виділив найгірший фактор для киян

14:57 536 Читать на русском
Шахтар – Динамо: колишній хавбек збірної України виділив найгірший фактор для киян
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України Олег Шелаєв поділився думками щодо протистояння лідерів УПЛ у 24-турі чемпіонату України.

 

"Якщо якась із команд розпочала підготовку раніше, отже вона отримає перевагу, причому, не лише у фізиці, але і в тактиці. У такій ситуації навіть два зайвих дні означають багато.

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У недільному матчі на першому плані для Динамо буде престиж. Результат матчу проти Шахтаря ніяк не вплине на лідерство гірників. Але динамівці правильно роблять, коли говорять, що "у нас з Шахтарем ще два поєдинки", що "постараємося скоротити відставання". Стимул для команди потрібен, та й перевірити свою готовність можна саме в таких зустрічах.

Кого з молоді побачимо у стартовому складі у грі з "гірниками"? Думаю, вийдуть тільки Попов і Миколенко. Цітаішвілі, який двічі забив Олімпіку, ми навряд чи побачимо на полі з перших хвилин. Якщо Михайличенко все-таки дасть йому шанс проявити себе – то лише після виходу на заміну.

Втрата Циганкова для Динамо доволі критична. Знаю, що Ісмаїлі півгодини відіграв проти Оболоні-Бровар, значить, він як мінімум на заміну в матчі з Динамо може вийти. А ось Матвієнко навряд чи зіграє. Але навіть без Ісмаїлі і Матвієнко Шахтар дуже небезпечний для Динамо", – сказав Шелаєв у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок Шахтарем – Динамо відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо: де дивитися матч УПЛ
11:28
10503
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Олег Шелаєв Олег Шелаєв Ісмаїлі Ісмаїлі Віктор Циганков Віктор Циганков УПЛ Шахтар - Динамо
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