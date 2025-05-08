Протистояння Шахтаря та Динамо навіть у важкі часи для країни збирає велику аудиторію біля екранів.

Як повідомляє сайт УПЛ, Класичне, яке відбулося у 26-му турі, в прямому ефірі на УПЛ ТБ переглянула рекордна в сезоні 2024/25 аудиторія – близько 700 тисяч глядачів.

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За підрахунками агенції Bigdata, під час матчу Шахтаря та Динамо телеканал УПЛ ТБ зібрав найбільшу частку аудиторії серед понад 300 українських телеканалів (колосальні 19,8%), значно випередивши загальнонаціональні інформаційні та розважальні канали.

Нагадаємо, що Шахтар та Динамо розписали нічию 2:2. Наразі кияни лідирують у турнірній таблиці УПЛ з 67 балами, а "гірники" мають 57 очок.

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