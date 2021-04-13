Шахтар – Динамо: Класичне обслуговуватиме Монзуль – суддівські призначення на 22-й тур УПЛ
УАФ оголосила імена арбітрів на найближчий тур чемпіонату України.
Арбітриня Катерина Монзуль 17 квітня працюватиме на ключовому поєдинку другого кола УПЛ Шахтар – Динамо, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Маріуполь – Шахтар: УАФ офіційно визнала дві грубі помилки арбітра
Суддівські призначення на 22-й тур:
16 квітня
Львів – Олександрія – Олексій Деревінський (Київ)
17 квітня
Минай – Десна – Віталій Романов (Дніпро)
Ворскла – Зоря – Євген Арановський (Київ), арбітр VAR – Сергій Бойко
Шахтар – Динамо – Катерина Монзуль (Харків), арбітр VAR – Микола Балакін
18 квітня
Інгулець – Рух – Володимир Новохатній (Київ)
Маріуполь – Олімпік – Віктор Копієвський (Кропивницький)
Колос – СК Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр VAR – Денис Шурман
Динамо – Дніпро-1: шоу гравців збірної України в матчі УПЛ, криваве вилучення і дивна дискваліфікація лідера на Шахтар