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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Шахтар – Динамо: де дивитись центральний матч 14 туру УПЛ

12:48 570 Читать на русском
Шахтар – Динамо: де дивитись центральний матч 14 туру УПЛ
Шахтар – Динамо: де дивитись матч 3 листопада 2018

Шахтар приймає Динамо в рамках 14 туру української Прем'єр-ліги. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 3 листопада на харківському ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 17:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

Матч Шахтар – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 16:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Коментуватиме поєдинок Віктор Вацко.

Відзначимо, що після 13 турів Шахтар відірвався від Динамо на вершині турнірної таблиці на 5 очок. Донеччани мають в активі 34 пункти, а кияни – 29. Щоправда, Паулу Фонсека ще не перемагав Олександра Хацкевича в чемпіонаті, а лідери його команди перебувають в лазареті.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
2
год
:
5
хв
Динамо
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