Шахтар – Динамо: де дивитись центральний матч 14 туру УПЛ

Шахтар приймає Динамо в рамках 14 туру української Прем'єр-ліги. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 3 листопада на харківському ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 17:00.

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Матч Шахтар – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 16:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Коментуватиме поєдинок Віктор Вацко.

Відзначимо, що після 13 турів Шахтар відірвався від Динамо на вершині турнірної таблиці на 5 очок. Донеччани мають в активі 34 пункти, а кияни – 29. Щоправда, Паулу Фонсека ще не перемагав Олександра Хацкевича в чемпіонаті, а лідери його команди перебувають в лазареті.

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