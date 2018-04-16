Шахтар – Динамо: кияни вперше за 21 рік обіграли "гірників" на виїзді тричі поспіль

Україна — 14:05 113
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Коноплянка проти Борусії Д: неоднозначна статистика, реакція на гол німецьких ЗМІ та відео всіх дій українцяНімеччина — 13:58 1477
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Динамо побореться за "золото" з Шахтарем, Ворскла близька до "бронзи". 5 головних висновків 27 туру УПЛУкраїна — 13:40 545
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