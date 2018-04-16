Шахтар – Динамо: кияни вперше за 21 рік обіграли "гірників" на виїзді тричі поспіль

У поточному сезоні Шахтарю не вдалося не лише обіграти Динамо, а й бодай забити гол у ворота "біло-синіх".

У 27 турі чемпіонату України Динамо обіграло Шахтар з рахунком 1:0.

"Біло-сині" втичі поспіль перемогли донеччан на виїзді у матчах чемпіонату, чого не траплялося з 1996 року, інформує портал Команда 1.

Тоді кияни встановили поки абсолютний рекорд, вигравши у Шахтаря на виїзді тричі поспіль (3:1, 3:2, 3:1).

Також додамо, що у поточному сезоні Динамо зустрічалося з Шахтарем тричі, проте "гірникам" не вдалося вразити ворота киян жодного разу.

Чи не варто повернути в Україні "Золотий матч"?