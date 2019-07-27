Динамо вирушило в Одесу на матч проти Шахтаря – у киян є втрати

Київське Динамо вирушило в Одесу на матч Суперкубка України-2019 проти Шахтаря.

Динамо вирушило в Одесу на матч Суперкубка України проти донецького Шахтаря, повідомляє dynamo.kiev.ua. Кияни взяли з собою Віктора Циганкова, Франа Соля та Міккела Дуелунда, але при цьому полетіли без Назарія Русина.

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Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан.

Захисники: Віталій Миколенко, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Денис Попов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Міккел Дуелунд, Абдул Кадірі.

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін.

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