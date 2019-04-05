Шахтар – Динамо: кияни опублікували інформацію про квитки на гостьовий сектор

Київське Динамо поінформувало вболівальників про можливість та умови придбання квитків на гостьовий сектор на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про квитки на гостьовий сектор.

Шахтар – Динамо: Буяльський може пропустити матч

Їх можна буде придбати в день матчу в касі №1 з 11:00 до кінця першого тайму. Вартість квитка – 60 грн. Киянам будуть виділені сектори 30, 31 і 32.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня на ОСК Металіст. Початок о 17:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України