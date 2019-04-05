toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Шахтар – Динамо: кияни опублікували інформацію про квитки на гостьовий сектор

15:04 454 Читать на русском
Шахтар – Динамо: кияни опублікували інформацію про квитки на гостьовий сектор
Фанати Динамо в Харкові / WBC ультрас Динамо

Київське Динамо поінформувало вболівальників про можливість та умови придбання квитків на гостьовий сектор на матч 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

 

Київське Динамо на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про квитки на гостьовий сектор.

Шахтар – Динамо: Буяльський може пропустити матч

Їх можна буде придбати в день матчу в касі №1 з 11:00 до кінця першого тайму. Вартість квитка – 60 грн. Киянам будуть виділені сектори 30, 31 і 32.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня на ОСК Металіст. Початок о 17:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

Теги
Кубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Рух Винники
18:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук