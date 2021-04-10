Шахтар – Динамо: кияни не зможуть розраховувати на капітана у Класичному
18:24 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук точно пропустить матч 22-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.
Опорник отримав свою четверту жовту картку в сезоні у поєдинку проти СК Дніпро-1, через що не зможе зіграти у поєдинку із Шахтарем.
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Відзначимо, що майбутнє Класичне може вплинути на боротьбу за чемпіонство – наразі "біло-сині" втримують відрив від "гірників" у 7 очок.
До слова, Сидорчук провів 30 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 2 асистами.
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