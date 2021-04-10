Опорник отримав свою четверту жовту картку в сезоні у поєдинку проти СК Дніпро-1, через що не зможе зіграти у поєдинку із Шахтарем.

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Відзначимо, що майбутнє Класичне може вплинути на боротьбу за чемпіонство – наразі "біло-сині" втримують відрив від "гірників" у 7 очок.

До слова, Сидорчук провів 30 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

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