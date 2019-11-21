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Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч

17:54 1892 Читать на русском
Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч
Тайсон / Reuters

Відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому півзахисник Шахтаря Тайсон отримав дискваліфікацію на один матч за свою поведінку у грі проти Динамо в 14-му турі УПЛ.

"Для нас основними доказами були офіційні рапорти з матчу. Ми ознайомилися з відео, поширеним в інтернеті, побачили реакцію футболістів Динамо і звернули увагу на дії арбітра. Це все в комплексі дало нам комфортну впевненість в нашому рішенні. Ми давали оцінку.

Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян

В рамках цього епізоду Тайсон отримав червону картку за свій жест. Ми отримали лист від FIFPro з проханням анулювати червону картку бразильця. Звернули увагу на звернення FIFPro і розголос у світі, резонанс. Ми врахували обставини і одноголосно прийняли рішення, що Тайсон має отримати покарання, і він його отримав у вигляді одного матчу (ще два поєдинки дискваліфікації бразилець отримав умовно, – прим). Вважаю, що рішення досить виважене і справедливе", – цитує Грищенка footballhub.com.ua.

Нагадаємо, Тайсон показав середній палець фанатам Динамо після того, як почув на свою адресу образливі вигуки. Арбітр матчу Микола Балакін за неспортивну поведінку показав бразильцю червону картку. Йому загрожувала дискваліфікація на три матчі.

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