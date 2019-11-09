Шахтар – Динамо: Каштру взяв на матч 20 гравців

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які допоможуть команді у центральному матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.
Луїш Каштру взяв із собою 20 гравців на матч 14-го туру УПЛ проти Динамо, інформує офіційний сайт донеччан.
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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.
Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Додо, Микола Матвієнко, Ісмаїлі.
Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Майкон, Віктор Коваленко, Тайсон, Дентінью, Марлос, Сергій Болбат, Тете.
Нападники: Жуніор Мораєс, Андрій Борячук.
Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 10-го листопада, на ОСК Металіст. Початок гри о 17:00.
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