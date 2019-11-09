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Шахтар – Динамо: Каштру взяв на матч 20 гравців

22:56 261 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Каштру взяв на матч 20 гравців
Гравці Шахтаря / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які допоможуть команді у центральному матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо.

 

Луїш Каштру взяв із собою 20 гравців на матч 14-го туру УПЛ проти Динамо, інформує офіційний сайт донеччан.

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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Додо, Микола Матвієнко, Ісмаїлі.

Півзахисники: Маркіньос Сіпріано, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Майкон, Віктор Коваленко, Тайсон, Дентінью, Марлос, Сергій Болбат, Тете.

Нападники: Жуніор Мораєс, Андрій Борячук.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 10-го листопада, на ОСК Металіст. Початок гри о 17:00.

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Динамо Динамо Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
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