Шахтар – Динамо: Каштру не хвилюється через фактор Луческу в Суперкубку України

"Ми свіжі і готові до протистояння. Між матчами все ж чотири дні. Наша команда повністю відновлена, враховуючи те, що потрібно для відновлення футболістів і підходу до наступного поєдинку. Мотивація дуже велика: це фінал. Ми повинні розуміти, що завтра визначиться, хто отримає титул. Тому – максимальна мотивація і максимальна повага до того, ким ми є.



Після призначення Луческу у Динамо є деякі зміни, це нормально. Приходячи в нову команду, тренер приносить свої ідеї, динаміки, які є дуже явними. Зміни є – як в атаці, так і в обороні. Хороша команда, хороший тренер. Наш суперник також боротиметься за перемогу, буде з таким же бажанням виграти, як і ми. Але ми дуже-дуже сильно хочемо завоювати Суперкубок, який вислизнув з наших рук в минулому році.

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Фактор минулих зв'язків Луческу з Шахтарем ніяк не подіє на рішення або результат матчу. У кожного тренера є власний стиль. Містер Луческу покаже свій і буде вимагати максимуму від своєї команди, я зі свого боку покажу наш стиль гри і також буду дуже вимогливий до гравців. Повинна бути дуже велика баталія на полі. Зустрінуться два хороші клуби. У перспективі буде відмінний поєдинок. Думаю, все інше навіть не потрібно обговорювати. Якісь зв'язки, колишні гравці – це нікого не цікавить. Я знаю, що будуть змагатися дві дуже кваліфіковані команди з однієї і тієї ж метою. Мій стартовий склад? Так, звичайно, рішення ухвалене", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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