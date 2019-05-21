Шахтар – Динамо: Ісмаїлі пропустить матч

Капітан Шахтаря Тайсон прокоментував стан здоров‘я одного з лідерів команди.

"Думаю, Ісмаїлі не гратиме з Динамо, адже він сьогодні не тренується. Він травмований.

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Ісма відіграв майже всі матчі сезону, тому заслужив цей відпочинок. Провести весь рік на такому високому рівні дуже складно", – сказав Тайсон.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 22 травня о 19:30 у Харкові на ОСК Металіст. "Гірники" вже здобули чемпіонський титул, перегравши у Запоріжжі Зорю, кияни забронювали собі 2 сходинку, тому матч не матиме жодного турнірного значення.

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