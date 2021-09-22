"Бий своїх, щоб чужі боялись" вирішив захисник Шахтаря Ісмаїлі і мало не травмував свого одноклубника.

Початок матчу за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо мало не завершився трагедією. В одному з епізодів у центрі поля Ісмаїлі вирішив вибити м'яч і влучив ногою одразу у двох гравців – Миколу Матвієнка і Віталія Буяльського. Обидва футболісти опинились на газоні.

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І якщо форвард "біло-синіх" відбувся більше переляком, то півзахисник "гірників" буквально стікав кров'ю. Бразильський оборонець шипами розбив своєму одноклубнику голову і лікарі не одразу змогли зупинити кровотечу. Пов'язка, яку наклали на голову футболісту, не зупинила кров і арбітр відправив медиків і футболіста за межі поля продовжувати необхідну процедуру. Зрештою Матвієнко зумів продовжити поєдинок, однак час від часу повертався до бровки, аби медики витирали свіжі краплі крові.

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