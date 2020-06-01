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Шахтар – Динамо: Instat визначив найкращого гравця поєдинку

11:10 476 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Instat визначив найкращого гравця поєдинку
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 24-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

За оцінками Instat, найкращим гравцем матчу став півзахисник Шахтаря Марлос, який набрав 358 балів, повідомляє Команда№1.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Цікаво, що трійця найкращих у складі Шахтаря набрала більше, ніж найкращий гравець київського Динамо. У "гірників" другим став Маркос Антоніо (342 бали), а третім – Додо (288). В Динамо найкращим став Віталій Миколенко (272 бали), а друге та треті місця поділили Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв (обидва – по 268 балів).

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо (3:1), а Марлос оформив дубль у ворота киян.

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