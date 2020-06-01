Шахтар – Динамо: Instat визначив найкращого гравця поєдинку

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 24-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо (3:1).

За оцінками Instat, найкращим гравцем матчу став півзахисник Шахтаря Марлос, який набрав 358 балів, повідомляє Команда№1.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Цікаво, що трійця найкращих у складі Шахтаря набрала більше, ніж найкращий гравець київського Динамо. У "гірників" другим став Маркос Антоніо (342 бали), а третім – Додо (288). В Динамо найкращим став Віталій Миколенко (272 бали), а друге та треті місця поділили Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв (обидва – по 268 балів).

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо (3:1), а Марлос оформив дубль у ворота киян.

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