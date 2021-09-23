Бразильський півзахисник Шахтаря Алан Патрік став найкориснішим гравцем матчу з Динамо за даними InStat.

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Робота 30-річного футболіста на полі (в тому числі і гол) була оцінена у 333 бали. У складі "помаранчево-чорних" ще два футболісти набрали більше 300 балів – Лассіна Траоре (312) і Микола Матвієнко (302).

Найкращим серед гравців суперника був Карлос Де Пена з 262 балами. У топ-3 також увійшли Сергій Сидорчук (249) та Віталій Буяльський (246).

Найгіршим у складі Шахтаря став Тарас Степаненко (260 балів), а у складі Динамо – Денис Бойко (187 балів).

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо з рахунком 3:0 і зрівнявся за кількістю цих трофеїв з киянами – тепер у обох команд по 9 кубків.

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