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Шахтар – Динамо: Худжамов заступився за Попова у епізоді зі скасованим голом

06:30 3137 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Худжамов заступився за Попова у епізоді зі скасованим голом
Рустам Худжамов / Фото з відкритих джерел

Екс-голкіпер збірної України, а нині експерт ТК Футбол Рустам Худжамов поділився враженнями від центрального поєдинку 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Я був не правий. Перед початком матчу я говорив, що він буде нецікавим. Але матч вийшов динамічним і класним. Сподіваюся, так буде і далі.

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Динамо класно розпочало матч, вони були кращими в перші 30 хвилин точно. Але після пропущеного гола, коли гра стала рівною за рахунком, Шахтарю стало простіше йти вперед і нав'язувати свою гру. Індивідуальна майстерність Марлоса зіграла вирішальну роль, хоча справа не тільки в ньому.

Ця ситуація з VAR, зі скасованим голом... Потрібно дивитися і розбиратися. Я не дійшов єдиного висновку. Попов не бив акцентовано Тараса. Він міг не зорієнтуватися при розіграші штрафного. Мені здається, він не хотів затримувати Тараса. Думаю, скасований гол негативно вплинув на Динамо", – пояснив Худжамов для ТК Футбол 1.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов Шахтар - Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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