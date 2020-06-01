Шахтар – Динамо: Худжамов заступився за Попова у епізоді зі скасованим голом

Екс-голкіпер збірної України, а нині експерт ТК Футбол Рустам Худжамов поділився враженнями від центрального поєдинку 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (3:1).

"Я був не правий. Перед початком матчу я говорив, що він буде нецікавим. Але матч вийшов динамічним і класним. Сподіваюся, так буде і далі.

Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ

Динамо класно розпочало матч, вони були кращими в перші 30 хвилин точно. Але після пропущеного гола, коли гра стала рівною за рахунком, Шахтарю стало простіше йти вперед і нав'язувати свою гру. Індивідуальна майстерність Марлоса зіграла вирішальну роль, хоча справа не тільки в ньому.

Ця ситуація з VAR, зі скасованим голом... Потрібно дивитися і розбиратися. Я не дійшов єдиного висновку. Попов не бив акцентовано Тараса. Він міг не зорієнтуватися при розіграші штрафного. Мені здається, він не хотів затримувати Тараса. Думаю, скасований гол негативно вплинув на Динамо", – пояснив Худжамов для ТК Футбол 1.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці