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Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференції

21:49 117 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференції
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич не з'явився на післяматчевій прес-конференції після поразки від Шахтаря (1:1, пен. 3:4) в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Про що говорити?", – цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Шахтар – Динамо – 1:1 (пен. 4:3) – відео голів та огляд матчу

Саме такою фразою наставник Динамо пояснив свою відмову відвідати післяматчеву прес-конференцію. Варто відзначити, що 45-річний фахівець може бути оштрафований за таку поведінку.

Нагадаємо, Динамо поступилось Шахтарю в серії післяматчевих пенальті в рамках 1/4 фіналу Кубка України та покинуло турнір.

Жеребкування півфінальних матчів Кубка України відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями

Теги
Головне Динамо Динамо Кубок України Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
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