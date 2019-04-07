Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференції

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич не з'явився на післяматчевій прес-конференції після поразки від Шахтаря (1:1, пен. 3:4) в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

"Про що говорити?", – цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Шахтар – Динамо – 1:1 (пен. 4:3) – відео голів та огляд матчу

Саме такою фразою наставник Динамо пояснив свою відмову відвідати післяматчеву прес-конференцію. Варто відзначити, що 45-річний фахівець може бути оштрафований за таку поведінку.

Нагадаємо, Динамо поступилось Шахтарю в серії післяматчевих пенальті в рамках 1/4 фіналу Кубка України та покинуло турнір.

Жеребкування півфінальних матчів Кубка України відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями