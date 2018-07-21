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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: Грозний вважає "гірників" заслуженим володарем Суперкубка України ще до початку матчу

18:42 246 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Грозний вважає "гірників" заслуженим володарем Суперкубка України ще до початку матчу
В'ячеслав Грозний / Фото maillist

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний не згоден з доцільністю проведення матчу за Суперкубок України-2018.

"Переконаний, що Суперкубок потрібно розігрувати тільки в тому випадку, якщо одна команда стає чемпіоном, а інша бере Кубок України.

Якщо Шахтар в минулому сезоні взяв всі трофеї, значить, це найкращий клуб країни, і крапка. Досягне такого ж Динамо, йому також потрібно автоматично вручати Суперкубок.

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У такому варіанті, вважаю, було б чудово і, головне, корисно, провести матч між збірними легіонерів і українських футболістів, які виступають в УПЛ, і щоб ними керували кращий іноземний та український тренер. Як в НБА! Користь була б велика, і для уболівальників – відмінне шоу", – цитує Грозного видання FootBoom.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
42
хв
Динамо
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В'ячеслав Грозний Суперкубок України Шахтар - Динамо
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