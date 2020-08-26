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Шахтар – Динамо: Григорій Суркіс прокоментував несподівані кадрові рішення Луческу

09:22 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Григорій Суркіс прокоментував несподівані кадрові рішення Луческу
Григорій Суркіс / Сайт ФК Динамо

Григорій Суркіс поділився думками щодо перемоги Динамо в Суперкубку України та оцінив склад команди.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Це перший крок до можливих майбутніх перемог. Тоді ми будемо казати, що це не "маленький тортик", а ласощі, які всі вболівальники зможуть відчувати кожного матчу.

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Це дає сподівання на те, що велика перемога буде через декілька тижнів, коли ми потрапимо до групового етапу Ліги чемпіонів. Гравці постають в нових ролях, варто казати про те, що деякі гравці поновлюють свої якості, за які їх і запрошували в команду.

Подивіться на Родрігеса. Подивіться на Соля, вихід якого замість Супряги викликав здивування у багатьох прихильників Динамо. Але, мабуть, це не тільки інтуїція, а ще й стратегічне мислення нашого коуча, який знає, як потрібно грати команді.

Потрібно враховувати, що команда грала без 6-7 гравців основного складу та з абсолютно новою лінією оборони – лише Караваєв іноді виходив на позиції лівого захисника. Для Кендзьори роль правого центрального захисника – нова, Сирота провів лише кілька матчів у основному складі. Думаю, що Містер знає, що потрібно зробити, щоб налаштувати команду на перемоги", – цитує слова Григорія Суркіса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

"Луческу став динамівським серцем": стьоб Суркіса, емоції екс-жони Шовковського і 2 причини перемоги Динамо над Шахтарем

blog_ava
"Луческу став динамівським серцем": стьоб Суркіса, емоції екс-жони Шовковського і 2 причини перемоги Динамо над Шахтарем
08:00
17502
Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо Григорій Суркіс
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