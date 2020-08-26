Шахтар – Динамо: Григорій Суркіс прокоментував несподівані кадрові рішення Луческу

"Це перший крок до можливих майбутніх перемог. Тоді ми будемо казати, що це не "маленький тортик", а ласощі, які всі вболівальники зможуть відчувати кожного матчу.

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Це дає сподівання на те, що велика перемога буде через декілька тижнів, коли ми потрапимо до групового етапу Ліги чемпіонів. Гравці постають в нових ролях, варто казати про те, що деякі гравці поновлюють свої якості, за які їх і запрошували в команду.

Подивіться на Родрігеса. Подивіться на Соля, вихід якого замість Супряги викликав здивування у багатьох прихильників Динамо. Але, мабуть, це не тільки інтуїція, а ще й стратегічне мислення нашого коуча, який знає, як потрібно грати команді.

Потрібно враховувати, що команда грала без 6-7 гравців основного складу та з абсолютно новою лінією оборони – лише Караваєв іноді виходив на позиції лівого захисника. Для Кендзьори роль правого центрального захисника – нова, Сирота провів лише кілька матчів у основному складі. Думаю, що Містер знає, що потрібно зробити, щоб налаштувати команду на перемоги", – цитує слова Григорія Суркіса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

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