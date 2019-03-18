toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітня

18:23 226 Читать на русском
Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітня
Шахтар – Динамо / Фото ФК Шахтар

Стало відомо, коли Шахтар та Динамо розіграють між собою долю путівки у півфінал Кубка України.

 

Через проведення президентських виборів ФФУ змушена була змістити календар матчів.

Виконком ФФУ затвердив рішення про перенесення матчів УПЛ та Кубка України

Таким чином Шахтар зіграє з Динамо в рамках 1/4 фіналу Кубка України 7 квітня, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, в інших парах Інгулець прийматиме Карпати, Зоря завітає до Львова, а СК Дніпро-1 вдома протистоятиме Ворсклі.

Про дати проведення півфінальних поєдинків турніру поки не повідомляється.

Наші за кордоном: гольова феєрія Маліновського та Яремчука, гнів Девіча, дебют Блізніченка, пас Харатіна

Теги
Головне Шахтар Шахтар Динамо Динамо ФФУ Кубок України Шахтар - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
47
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук