Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітня

Україна — 18:53 4731
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Ворскла у матчі з трьома пенальті зіграла внічию проти Арсенала-Київ та пролетіла повз першу шістку УПЛ
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Шевченко прокоментував зміну громадянства Мораєса, який вже завтра може приєднатися до збірноїЗбірна України — 18:00 3809
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Євро-2020: Україна розпочала підготовку до перших матчів відбору – пряма трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 16:40 1447
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Збірна України зібралась в Києві перед матчем з ПортугалієюЄвро-2020 — 16:27 2299
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"Фанати поперли на поле, як танк, – розпочалася бійня". Екстремальні пригоди українця в чемпіонаті, про який ви не чулиІнтерв’ю — 16:00 3757