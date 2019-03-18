Шахтар – Динамо: головна битва чвертьфіналу Кубка України відбудеться 7 квітня

Стало відомо, коли Шахтар та Динамо розіграють між собою долю путівки у півфінал Кубка України.

Через проведення президентських виборів ФФУ змушена була змістити календар матчів.

Виконком ФФУ затвердив рішення про перенесення матчів УПЛ та Кубка України

Таким чином Шахтар зіграє з Динамо в рамках 1/4 фіналу Кубка України 7 квітня, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, в інших парах Інгулець прийматиме Карпати, Зоря завітає до Львова, а СК Дніпро-1 вдома протистоятиме Ворсклі.

Про дати проведення півфінальних поєдинків турніру поки не повідомляється.

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