Захисник Шахтаря Сергій Кривцов має шанс зіграти у сьогоднішньому поєдинку за Суперкубок України-2021.

Шахтар вчора, 21 вересня, провів відкрите тренування перед поєдинком за Суперкубок. "Гірники" отримали підсилення – Кривцов провів тренування у загальній групі, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Бразильці Фернандо та Дентінью продовжують тренуватись індивідуально, але Шахтар має ще одну позитивну новину: вже завтра очікується повернення Трубіна до повноцінних тренувань.

Нагадаємо, Суперкубок України відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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