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Шахтар – Динамо: "гірники" здали тест на коронавірус перед Класичним

19:12 92 Читать на русском
Шахтар – Динамо: "гірники" здали тест на коронавірус перед Класичним
Тренування Шахтаря / ФК Шахтар

Команди УПЛ проводять останні приготування перед рестартом сезону.

 

Футболісти, тренери та персонал Шахтаря пройшли тестування на коронавірус перед матчем 24-го туру чемпіонату України проти Динамо, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Матвієнко повернувся у загальну групу напередодні матчу з Динамо

Результати ПЛР-тестів показали негативний результат, всі здорові.

Нагадаємо, 30 травня підопічні Каштру проведуть тренування на НСК Олімпійський. Саме там, 31 травня, о 17:00 "гірники" прийматимуть Динамо. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

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Теги
коронавірус Динамо Динамо УПЛ Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо
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