Шахтар – Динамо: "гірники" здали тест на коронавірус перед Класичним

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Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду
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Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Вукоєвіча – екс-гравець Динамо погрожував вбити дружину й тещуСвіт — 19:25 320
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Фінал Ліги чемпіонів може пройти в ЛісабоніЛіга чемпіонів — 17:47 302
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Австрія продовжила контракт з головним тренером – вона зіграє з Україною на Євро-2020Євро-2020 — 17:21 173
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Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"Україна — 15:00 6349