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Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК Металіст

13:55 1951 Читать на русском
Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК Металіст
ОСК Металіст / фото: Шахтар

КДК УАФ розглянув епізод з поведінкою диктора під час матчу 14-го туру УПЛ, в якому Шахтар приймав Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Як стало відомо Футбол 24, Шахтар отримав 20 тисяч гривень штрафу як господар поля за оголошення російською мовою на стадіоні Металіст.

Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Нагадаємо, що під час того матчу арбітр гри Микола Балакін кілька разів просив зробити оголошення щодо неприпустимості проявів расизму. Ці оголошення прозвучали російською мовою.

До слова, поєдинок завершився мінімальною перемогою Шахтаря завдяки голу Сергія Кривцова. Наразі "гірники" очолюють турнірну таблицю, Динамо відстає на 13 очок.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

Джерело: Футбол 24
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12:10
4243
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Шахтар Шахтар КДК УАФ Шахтар - Динамо Головне Металіст
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