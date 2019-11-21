Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК Металіст

Україна — 13:29 6608
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Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном
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"Нешанобливий, нерозумний, невдячний": Marca жорстко відповіла на тролінг Бейла, а фанати винесли йому вирокІспанія — 12:20 1199
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Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киянУкраїна — 12:10 4240
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"Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожитокІнтерв’ю — 12:00 6765
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Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшуєАнглія — 20 лист 5615