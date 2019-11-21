Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК Металіст

КДК УАФ розглянув епізод з поведінкою диктора під час матчу 14-го туру УПЛ, в якому Шахтар приймав Динамо.

Як стало відомо Футбол 24, Шахтар отримав 20 тисяч гривень штрафу як господар поля за оголошення російською мовою на стадіоні Металіст.

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Нагадаємо, що під час того матчу арбітр гри Микола Балакін кілька разів просив зробити оголошення щодо неприпустимості проявів расизму. Ці оголошення прозвучали російською мовою.

До слова, поєдинок завершився мінімальною перемогою Шахтаря завдяки голу Сергія Кривцова. Наразі "гірники" очолюють турнірну таблицю, Динамо відстає на 13 очок.

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