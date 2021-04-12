Донецький клуб на своєму офіційному сайті організує прямий ефір Класичного для закордонних глядачів.

Шахтар має єдину втрату на матч проти Динамо

Доступ до перегляду буде майже в усіх країнах світу (крім України, Сербії, Словенії, Чорногорії, Ізраїлю, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Косова, Чехії, Словаччини та Білорусі). Шахтар запропонує на вибір коментарі трьома мовами – українською, російською або португальською. Вартість трансляції складе 3 долари. Щоб оплатити її, потрібно перейти за посиланням і зареєструватися на shakhtar.com (якщо ви досі не маєте профілю)

Нагадаємо, матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться у суботу (17 квітня), початок о 19:30. Наразі донеччани відстають від конкурента на 7 очок.

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