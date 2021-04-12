Шахтар – Динамо: "гірники" вперше в історії покажуть Класичне за межами України – відома ціна питання
Шахтар надасть альтернативну можливість переглянути поєдинок 22 туру УПЛ проти Динамо.
Донецький клуб на своєму офіційному сайті організує прямий ефір Класичного для закордонних глядачів.
Шахтар має єдину втрату на матч проти Динамо
Доступ до перегляду буде майже в усіх країнах світу (крім України, Сербії, Словенії, Чорногорії, Ізраїлю, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Косова, Чехії, Словаччини та Білорусі). Шахтар запропонує на вибір коментарі трьома мовами – українською, російською або португальською. Вартість трансляції складе 3 долари. Щоб оплатити її, потрібно перейти за посиланням і зареєструватися на shakhtar.com (якщо ви досі не маєте профілю)
Нагадаємо, матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться у суботу (17 квітня), початок о 19:30. Наразі донеччани відстають від конкурента на 7 очок.
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