У неділю, 27 квітня, донецький Шахтар на стадіоні Арена Львів у центральному матчі 26-го туру прийматиме київське Динамо. Поєдинок стартує о 18:00. Як наслідок, "гірники" на своєму сайті оголосили про старт продажу квитків на Класичне.

Екс-хавбек збірної України офіційно покинув закордонний клуб – вихованець Динамо залишив команді специфічне "послання"

Придбати перепустки можна у два етапи. З 14 квітня відкривається пріоритетний продаж для вболівальників, які раніше купували квитки на домашні матчі Шахтаря з Кривбасом та Колосом (доступ до покупки буде автоматично відкрито в розділі tickets.shakhtar.com).

З 20 квітня здійснюватиметься вільний продаж квитків на матч за умови їхньої наявності. Придбати їх можна буде онлайн на shakhtar.com. Усі квитки – іменні. У зв’язку з великим попитом на цей матч та обмеженою кількістю місць на трибунах здійснюватиметься продаж не більше 2 квитків в одні руки.

Щодо цін, то вони розділені на три категорії:

– Standard: від 500 гривень;

– Business seats: 1300-1500 гривень (з пакетом гостинності в перерві в баварському стилі);

– Sky Box: від 3 500 гривень (з повноцінним пакетом гостинності).

Нагадаємо, після 24-х турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ і випереджає Шахтар, який йде третім, на 10 очок.

Україна втратила останній шанс на пряму путівку в груповий етап ЛЧ – до цього причетний Яремчук