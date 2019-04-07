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Шахтар – Динамо: "гірники" проведуть відеотрансляцію всіх подій навколо матчу

11:54 11 Читать на русском
Шахтар – Динамо: "гірники" проведуть відеотрансляцію всіх подій навколо матчу
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Донецький Шахтар покаже глядачам усі події навколо матчу 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

 

Шахтар покаже в прямому ефірі все, що відбувається навколо принципового матчу 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо. Ефір розпочнеться відразу після прибуття команди на стадіон Металіст у Харкові, передає офіційний сайт ФК Шахтар.

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Глядачі зможуть дізнатись думку експертів, побачити розминку "помаранчево-чорних" і вихід на поле, а після стартового свистка зможуть протягом всієї гри стежити за емоціями Паулу Фонсеки, тренерського штабу і лави запасних.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо пройде 7 квітня на стадіоні Металіст. Початок матчу – о 17:00.

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Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар
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