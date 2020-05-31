Шахтар – Динамо: "гірники" пригадали кинжальний постріл Тейшейри у ворота Шовковського

"Помаранчево-чорні" напередодні матчу 24-го туру проти Динамо вирішили надихнутись шедевральним пострілом свого екс-півзахисника Алекса Тейшейри у ворота киян.

У сезоні 2015/16 Шахтар двічі здолав Динамо з однаковим рахунком 3:0. У матчі 11-го туру у Києві за "гірників" дублем відзначився бразильський півзахисник Алекс Тейшейра (на 59-й та 67-й хвилинах). Один з його голів і вирішив нагадати уболівальникам офіційний Твіттер донецької команди.

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Чудову контратаку Шахтаря розпочав Бернард, який зробив пас на хід Тейшейрі. Той увірвався до штрафного майданчика киян і кинжальним ударом прошив голкіпера Динамо Олександра Шовковського – м'яч після влучання у праву стійку влетів у ворота.

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