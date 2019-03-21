Шахтар – Динамо: "гірники" оголосили аукціон за право провести час з командою в день матчу з киянами

Донецький Шахтар надає можливість зазирнути за лаштунки підготовки команди до протистояння з Динамо в Кубку України.

Шахтар пропонує уболівальникам ексклюзивну можливість провести день з командою, перебуваючи в епіцентрі подій. Для цього потрібно взяти участь в аукціоні гостинності.

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До пакету гостинності входять: перегляд гри на лаві для запасних, проживання в готелі (6-7 квітня) разом з командою, передматчева прогулянка, відвідування роздягальні, участь в підготовці до поєдинку, супровід персонального фотографа, відвідування президентської ложі і знайомство з гостями, фотокнига з автографами гравців і тренерів в подарунок.

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Стартова ціна такого квитка – 20 тисяч гривень. Клуб буде приймати ставки уболівальників на своєму офіційному сайті до 10 ранку 1 квітня.