Шахтар – Динамо: Гецко виділив фаворита протистояння

Колишній нападник збірної України Іван Гецко дав свій прогноз на поєдинок грандів українського футболу у 24-му турі УПЛ.

"Як на мене, інтриги у нашому "класико" навіть трохи менше, ніж у грі Зорі і Олександрії. Все-таки у турнірній таблиці динамівцям наздогнати Шахтар вже нереально. Динамо треба боротися за друге місце, тому що "срібло" теж може вислизнути, адже Зоря має великі плани на другу сходинку.

"Після одного з таких дербі мене звільнили": Сьомін поділився очікуваннями від Класичного

У Динамо у грі з Шахтарем амбіції перемогти, щоб стати другими, але "гірники" не будуть грати "через не можу" – їм вигравати "кров з носа" не треба. Каштру має можливість вкочуватися в чемпіонат поступово і не захоче ризикувати гравцями після такої великої перерви. Так що класу Шахтаря повинно вистачити, щоб пригасити запал Динамо", – сказав Гецко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, гранди українського футболу зустрінуться між собою в рамках 24-го туру вже найближчої неділі, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?