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Шахтар – Динамо: Гецко виділив фаворита протистояння

11:33 368 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Гецко виділив фаворита протистояння
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної України Іван Гецко дав свій прогноз на поєдинок грандів українського футболу у 24-му турі УПЛ.

 

"Як на мене, інтриги у нашому "класико" навіть трохи менше, ніж у грі Зорі і Олександрії. Все-таки у турнірній таблиці динамівцям наздогнати Шахтар вже нереально. Динамо треба боротися за друге місце, тому що "срібло" теж може вислизнути, адже Зоря має великі плани на другу сходинку.

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У Динамо у грі з Шахтарем амбіції перемогти, щоб стати другими, але "гірники" не будуть грати "через не можу" – їм вигравати "кров з носа" не треба. Каштру має можливість вкочуватися в чемпіонат поступово і не захоче ризикувати гравцями після такої великої перерви. Так що класу Шахтаря повинно вистачити, щоб пригасити запал Динамо", – сказав Гецко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, гранди українського футболу зустрінуться між собою в рамках 24-го туру вже найближчої неділі, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

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Теги
УПЛ Динамо Динамо Іван Гецко Шахтар - Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія Шахтар Шахтар
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