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Шахтар – Динамо: Гармашу наклали шви після зіткнення з Фернандо

14:35 779 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Гармашу наклали шви після зіткнення з Фернандо
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш зазнав травми під час матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).

Нагадаємо, у матчі проти Шахтаря Денис з'явився на полі на початку другого тайму замінивши Че Че. Вже через 27 хвилин Гармаш був змушений був покинути поле. Причиною для цього стало зіткнення Дениса з нападником "гірників" Фернандо, під час якого гравець Динамо зазнав травми ноги, яка кровоточила. Після чого півзахисника киян замінили.

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Після матчу Гармашу наклали два шви і його учать у наступному матчі проти Ворскли під питанням, повідомляє видання Команда 1.

Варто відзначити, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Фернандо Педро Фернандо Педро Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо
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