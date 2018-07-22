Шахтар – Динамо: Гармашу наклали шви після зіткнення з Фернандо

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш зазнав травми під час матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).

Нагадаємо, у матчі проти Шахтаря Денис з'явився на полі на початку другого тайму замінивши Че Че. Вже через 27 хвилин Гармаш був змушений був покинути поле. Причиною для цього стало зіткнення Дениса з нападником "гірників" Фернандо, під час якого гравець Динамо зазнав травми ноги, яка кровоточила. Після чого півзахисника киян замінили.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Після матчу Гармашу наклали два шви і його учать у наступному матчі проти Ворскли під питанням, повідомляє видання Команда 1.

Варто відзначити, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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