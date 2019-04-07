Шахтар – Динамо: Фонсека розкритикував арбітра Класичного

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека назвав якість арбітражу в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо негідною рівня команд.

"Сьогодні на полі були дві великі команди, а про третю – суддівську – цього не скажеш. Дуже прикро. Судді були не на тому рівні. Не знаю, за якими критеріями вибирають арбітрів на такі матчі. Але сьогодні третя команда видовище, створене двома, зіпсувала.

Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями

Величезна кількість, перебір, жовтих карток! Це щось несусвітне. Мораєс отримав першу картку, коли фолили проти нього. Потім суддя вилучив Гармаша й почав "зрівнювати". Це щось незрозуміле. Суддя не розумів, що він робить на футбольному полі. Загалом обидві команди заслуговували іншого суддівства. Дуже важко працювати, коли немає компетенції. Гра могла бути іншою", – заявив Фонсека в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Відзначимо, що Шахтар переграв Динамо в серії пенальті, а арбітр поєдинку Максим Козиряцький у другому таймі вилучив Дениса Гармаша та Жуніора Мораєса.