Стало відомо, де можна буде переглянути вирішальний поєдинок кубкового турніру.

У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України, в якому зійдуться Шахтар та Динамо. "Гірники" на шляху до фіналу здолали Зорю (1:0), Олександрію (1:0) та Полісся (1:0). Своєю чергою кияни пройшли Ворсклу (2:1), Рух (1:0) та Буковину (4:1).

Кубок України: клуби разом з УАФ узгодили новий формат – скасування додаткового часу, Шахтар та Динамо стартують з 1/16

Переглянути матч Шахтар – Динамо можна буде безкоштовно на YouTube-каналі УПЛ ТБ, повідомляє офіційний сайт УАФ. Також поєдинок буде доступний у всій мережі мовлення, а також на Т2 MEGOGO Спорт.

Нагадаємо, гра відбудеться на Центральному стадіоні Житомира і стартує о 18:30.

До слова, чинним володарем Кубка України є Шахтар, який минулого сезону у вирішальному матчі здолав Ворсклу (2:1).

"Восьмого травня Шахтар ніколи не програвав": історик "гірників" про чесність Яремченка, пам'ять Жукова, гумор Старухіна