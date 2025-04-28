– Вважаю, що з урахуванням реалій, тривалої війни, українське Класичне вдалося. Команди продемонстрували хороший рівень гри: була інтрига, чотири забиті м'ячі, камбек... Обидві команди хотіли перемогти, і нічия – закономірний підсумок.

Бондар знайшов причину камбеку Динамо у Класичному

– Внаслідок чого "біло-синім" вдалося переломити хід гри після перерви?

– По-перше, за рахунку 2:0 Шахтар заспокоївся, зарано повірили, що гра вже зроблена. По-друге, Динамо було свіжішим з об'єктивних причин. Шахтар у середу в Житомирі у півфіналі Кубка відіграв 120 хвилин з Поліссям. При цьому Маріно Пушіч не зробив жодної заміни у стартовому складі. Динамо грало у Львові з Буковиною – представником Першої ліги. Олександр Шовковський провів ротацію складу, було багато замін. Якщо відверто, мене навіть здивувало, що Шахтар активніше провів першу 45-хвилинку.

– Проблема Шахтаря полягає насамперед у фізичній готовності?

– На мій погляд, слід говорити про комплекс факторів. Звернув увагу, коли замінювали Педріньйо, бразилець демонстративно пройшов повз тренерів, немов їх не існує. Показовим також стало святкування голів динамівцями і "гірниками". Різний драйв, різний настрій.

Шахтар взимку зробив дорогі придбання, але управління командою залишає бажати кращого. Є цікаві гравці, але немає балансу, бажання грати один за одного. Динамо ж навпаки бере своє саме командною грою. Шовковський управляє процесом.

– На ваш погляд, хто був MVP матчу?

– Арбітр – Віталій Романов. Він тримав гру під своїм контролем. Рефері не роздавав картки за найменшої нагоди, але це не спровокувало грубощів, а навпаки дисциплінувало обидві команди. Суперечливих епізодів не можу згадати – всі ключові рішення були справедливими, – сказав Ковалець для FootBoom.

"У Динамо хороші шанси на Лігу чемпіонів": Саленко – про Шахтар, бійку молоді та перспективи киян у єврокубках