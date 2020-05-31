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Шахтар – Динамо: Дуелунд відзначив рецепт успіху киян у Класичному

06:30 886 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Дуелунд відзначив рецепт успіху киян у Класичному
Міккел Дуелунд / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд готовий до протистояння з Шахтарем в рамках 24-го туру чемпіонату України.

 

"Перебуваємо у чудовій фізичній формі. Готові до поєдинку з "гірниками". Ми дуже голодні до футболу на даний момент. У нас є хороші шанси здобути очки в цій грі.

Очікую високий рівень футболу. Шахтар демонструє хорошу гру, ми повинні бути готові до всього і сконцентрованими у всіх компонентах протягом 90 хвилин. Важливо бути командою на полі і битися один за одного.

Звичайно, нам буде не вистачати уболівальників, і їхня присутність давала б перевагу нам, але так склалися обставини. Ми будемо на рівних умовах з Шахтарем.

Сьогодні ми весь день були разом на базі, провели тренування. Зараз за планом – добре відпочити, дотримання режиму харчування і сну. Тоді ми будемо готові на 100% до поєдинку з "гірниками", – розповів Дуелунд для офіційного сайту киян.

Нагадаємо, Шахтар лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Динамо на 13 очок. Українське Класичне відбудеться 31 травня, початок о 17:00.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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