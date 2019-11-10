Шахтар – Динамо: донецький клуб відреагував на расистський скандал з Тайсоном

Шахтар виступив з офіційною заявою стосовно інциденту, який трапився між капітаном команди Тайсоном і фанатами у матчі 14 туру УПЛ проти Динамо (1:0).

"ФК Шахтар виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості. Не може бути ніякого виправдання тим, хто завдає образи, грунтуючись на кольорі шкіри, релігійних або політичних переконаннях.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Така поведінка неприпустима в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів і асоціацій, чиї вболівальники проявляють расизм на матчах.

ФК Шахтар – велика футбольна сім'я, якій такі принизливі інциденти завдають біль і розчарування. Ми засуджуємо подібну поведінку глядачів, завжди будемо виступати на підтримку і захист наших гравців. Закликаємо футбольні органи, клуби зупинити расизм на стадіонах", – підкреслено в заяві на офіційному сайті "гірників".

Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана Шахтаря Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

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