У матчі 26-го туру чемпіонату України Шахтар прийматиме Динамо. Де дивитись найочікуваніший поєдинок сезону – шукайте у цій новині на "Футбол 24".

У неділю, 27 квітня, в рамках 26-го туру УПЛ відбудеться центральний матч між Шахтарем і Динамо. Поєдинок пройде на Арені Львів, а стартовий свисток пролунає о 18:00.

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Подивитись найочікуваніше протистояння грандів українського футболу у прямому ефірі можна на каналі УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ), а також на платформі MEGOGO (у розділі "Спорт"). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24".

Нагадаємо, за п'ять турів до фінішу Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 63 очки. Другою з 57-ма пунктами йде Олександрія. Топ-3 замикає Шахтар, відстаючи від киян на 10 балів.

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