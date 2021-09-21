"Очікування в мене змішані, тому що, з одного боку – бажання побачити протистояння Шахтаря Де Дзербі і Динамо Луческу дуже велике. А з іншого – матч пройде в незручний час, в обох команд настає період важливих ігор у чемпіонаті і у Лізі чемпіонів. Але очікую на видовищний матч, бо є можливість виграти перший трофей в сезоні.

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Після поразки від Шерифа, у "гірників" є два варіанти: або вони збирають волю в кулак і перемагають, що їм допоможе в наступних матчах, або програють і психологічно буде ще важче. Я не думаю, що молодість центральних захисників Динамо стане перевагою для Шахтаря, тому що вони надійні та організовані в грі. Але тим цікавіше буде спостерігати за індивідуальними протистояннями.

Сильні якості Шахтаря – це техніка та швидкість в атакувальних діях команди, але є проблеми з переходом з атаки в оборону. Також, команда діє не завжди інтенсивно. Динамо дуже добре організоване, діє дисципліновано в обороні, дуже активно в контратаці. Але є проблеми з позиційною атакою, тому що Луческу поки не знайшов основного нападника, який до кінця зрозуміє та буде виконувати його вимоги", – поділився Бєлік у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч з "гірниками" відбудеться вже за завтра, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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