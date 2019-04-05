Шахтар – Динамо: Буяльський може пропустити матч

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський може не зіграти в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Віталій Буяльський ризикує не зіграти у чвертьфінальному матчі Кубка України проти Шахтаря, повідомляє Sport Arena.

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У гравця піднялась температура і є підозра на застуду. Лікарі Динамо роблять усе можливе, щоб футболіст встиг відновитись.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня о 17:00 на ОСК Металіст.

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