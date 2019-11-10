Шахтар – Динамо: Бущан поскаржився на жорстку роботу судді

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився думкою щодо підсумку матчу проти Шахтаря в рамках 14 туру УПЛ (0:1).

"Емоції негативні, адже ми не досягли позитивного результату. Шанси на чемпіонство? У футболі все може статися. Нам потрібно просто вигравати в усіх своїх матчах, а ми іноді розкидаємося емоціями не в тих іграх.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

На початку у нас був хороший момент – вихід сам на сам. Думаю, що матч був до першого гола, хто забив його – той далі контролював гру. Момент із зупинкою матчу? Ви, напевно, теж бачили. Можливо, нам не вистачало спокою під час прийняття рішень. Ні, морально ми не були виснажені, просто був такий градус гри, що всі поспішали, хотіли забити гол. Тому і траплялися помилки.

Арбітр (Микола Балакін – прим.) з перших секунд почав свистіти в кожному епізоді. У першому епізоді м'яч вийшов за лицеву, а він показав на кутовий. Хоча гравець вийшов з м'ячем за лінію. Словом, арбітр втратив нитку гри з самого початку, почав давати жовті картки направо і наліво. Але ці рішення – на його розсуд, який сенс мені їх коментувати? Він і так за це не буде нести жодної відповідальності", – цитує Бущана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч завершився перемогою Шахтаря 1:0. Донеччани зміцнили своє лідерство у чемпіонаті, а команда Олексія Михайличенка опустилась на четверту сходинку.

Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місце