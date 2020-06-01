Шахтар – Динамо: Бущан оцінив свою провину у пропущених голах киян

Голкіпер Динамо Георгій Бущан поділився враженнями від зустрічі з Шахтарем (1:3) в рамках 24-го туру УПЛ.

"У кожного були свої завдання. У нас не вийшло забити, а всі моменти, які були у суперника, вони реалізували. Також не вийшло нав'язати їм свою гру, але наша команда віддавалася на полі повністю – щодо самовіддачі ні до кого питань немає.

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Пропущені мною голи? Я ще не дивився і не розбирав ці моменти. Але переконаний, що не буває пропущених м'ячів, які не можна було б відбити. Це ситуації, у яких усе вирішують долі секунди. На жаль, не вийшло виручити команду", – цитує Бущана офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

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