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Шахтар – Динамо: "біло-сині" отримали результати тестів напередодні Класичного

08:54 328 Читать на русском
Шахтар – Динамо: "біло-сині" отримали результати тестів напередодні Класичного
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Динамо отримало результати обов'язкової тепер процедури тестування на коронавірус.

 

Напередодні матчу 24-го туру проти донецького Шахтаря гравці київського клубу здали тести на CОVID-19 і отримали висновки від лікарів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Медичний персонал клубу повідомив, що ПЛР-тести всіх динамівців дали негативний результат. Команда продовжує готуватися до першого після відновлення УПЛ матчу проти лідера чемпіонату.

Нагадаємо, поєдинок з Шахтарем відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:00 на НСК Олімпійський. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

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коронавірус Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо
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