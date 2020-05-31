Шахтар – Динамо: "біло-сині" отримали результати тестів напередодні Класичного

Динамо отримало результати обов'язкової тепер процедури тестування на коронавірус.

Напередодні матчу 24-го туру проти донецького Шахтаря гравці київського клубу здали тести на CОVID-19 і отримали висновки від лікарів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Шахтар – Динамо: представник киян Іщенко порадив Монзуль не захоплюватись VAR

Медичний персонал клубу повідомив, що ПЛР-тести всіх динамівців дали негативний результат. Команда продовжує готуватися до першого після відновлення УПЛ матчу проти лідера чемпіонату.

Нагадаємо, поєдинок з Шахтарем відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:00 на НСК Олімпійський. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ